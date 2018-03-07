(Görüntülü Haber)Şehit yakını ve gaziler Mehmetçik'e destek için sınıra gidiyor

SURİYE'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için tüm Türkiye'den toplam 3 bin şehit ailesi ve gazi Hatay'ın Hassa bölgesinde buluşacak. Merkez Yakutiye ilçesindeki Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi önünde toplanan şehit yakınları ve gaziler, gözyaşları ile Hatay'a uğurlandı. Aralarında şehit annesi, babası, kardeşi ve tekerlekli sandalyeye mahkûm, görme engelli gazinin de bulunduğu 50 kişilik ekibi yola çıkmadan önce Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf okulları öğrencileri ziyaret etti. Gazilere Afrin'deki Mehmetçik ve polisler için annelerinin hazırladıkları yiyecek ve kendilerinin yazdığı mektupları teslim eden öğrenciler yazdıkları duygu mektupları okuyarak duygulu anlar yaşattı. Şehit yakınları ve gaziler Hatay'a götürecekleri yiyecekleri ve hediyeleri, dernek binası önünde bekleyen otobüse yükledi. Şiir ve marşlar okuyup, tekbir sesleri ile otobüse binen şehit yakını ve gazilerin vedalaşması sırasında gözyaşları sel oldu. Mehmetçik'e destek vermek amacıyla, önce Hatay'a ardından Afrin bölgesine gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, "Türkiye'nin dört bir tarafına yayılan 60 şubemizden 50'şer kişilik gruplar halinde yola çıktık. Giderken de yanımıza halkın cephedeki asker ve polisleri için hazırladıkları yiyecek, giyecek ve mektupları götürüyoruz" diye konuştu. Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2005 yılında operasyondan dönerken geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan tekerlekli sandalyeli Fırat Küçük, gerekirse cepheye bile gideceğini söyledi. Cephedeki asker ve polise moral vermek için gittiklerini ifade eden Küçük, "Biz gazilerin uzuvları eksik olsa da dağ gibi yürükleri var. Bugün deseler yine seve seve cepheye gideriz" dedi. Gazi ve şehit yakınları, 'Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak' pankartı açarak bindikleri otobüsle yola çıktı.