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(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, Giresun'da toprağa verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun (27) cenazesi memleketi Giresun'un Çamoluk ilçesindeki gözyaşları arasında toprağa verildi. TSK’nın...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun (27) cenazesi memleketi Giresun'un Çamoluk ilçesindeki gözyaşları arasında toprağa verildi.

TSK’nın Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin saldırısında şehit düşen Şehit Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun naaşı Erzincan Havalimanı’ndan alınarak konvoy eşliğinde Giresun’un Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyüne getirildi. Şehit Karacaoğlu için burada cenaze töreni düzenlendi.

Çamoluk Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına şehidin babası Süleyman annesi Muazzez ile eşi Kıymet, kardeşleri Ramazan, Hakan ve Rabia Karacaoğlu ve yakınlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Bakan Canikli şehit ailesi bireylerine sarılarak taziyelerini iletti.

Cenazede, şehidin kardeşleri de tabut başında dua etti. Cenazeye, Zeytin Dalı Harekatı’nda 3 Şubat’ta şehit olan ve memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde toprağa verilen Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın (26) babası Mehmet Akdağ’da katılarak ailenin acısını paylaştı.

İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Hamza Karacaoğlu, Çamoluk Şehitliği’nde toprağa verildi.

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