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(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş Temel, Kütahya'da toprağa verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel (30), memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel (30), memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Veysel Temel'in cenazesi askeri uçakla öğle saatlerinde Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı'na getirildi. 6 ay önce Seda Seyhan ile nişanlanan ve bu yaz düğünün olacağı belirtilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Genişler köyüne götürüldü. 

BAKAN TÜFENKCİ DE KATILDI

Köy camisinde ikindide düzenlenen cenaze törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ak Parti Milletvekili İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bülent Tatkan, Kütahya Belediye Başkanı Ak Partili Kamil Saraçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, şehidin babası İbrahim Temel, annesi Nimet Temel, ağabeyi Ahmet Fahri, kız kardeşleri Merve ve Mine, şehidin nişanlısı Seda Seyhan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

ŞEHİDİN ANNESİ: HAKKIMI HELAL EDİYORUM

Anne Nimet Temel, oğlunun tabutuna sarılarak, “Tabutun içinde mi yatıyorsun? Sana hakkımı helal ediyorum" diyerek gözyaşı döktü.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in tabutu önce askerlerin daha sonra da vatandaşların omzunda taşınarak Genişler köyü mezarlığına götürüldü. Temel burada gözyaşları içinde toprağa verildi.
 

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