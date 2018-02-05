(Görüntülü Haber) Şehit uzman Çavuş Evren, son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü, Zeytin Dalı Harekatı'nde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bekir Evren (25), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Bekir Evren'in cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak, helallik alınması için Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınırken, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını gören babası Hasan Hüseyin, annesi Emine ve eşi Zehra Evren ile kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 2.5 yıllık uzman çavuş olan şehit Evren'in cenazesi, daha sonra törenin yapıldığı Mezarlık Cami'ne götürüldü. Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Belediye Başkanı Kadir Kara, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende taziyeleri kabul eden emekli işçi Hasan Hüseyin Evren, "Oğlum şehit oldu, Allah'ın yanında daha kıymetli, 3 oğlum daha var, onları da seve seve vatan için gönderirim. Bu terörün kökü kazınacak inşallah" dedi. ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTİYORDU Törende eşinin askeri parkasını giyip, şapkasını takan Zehra Evren de eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, "Çok istiyordun şehit olmayı, istediğin oldu" dedi. Anne Emine Evren ise oğlunun tabutunu öpüp, "Ben ağlamıyorum kuzum, düşmanları sevindirmeyeceğim. Vatan sağ olsun” diye konuştu. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Asri Mezarlığı içindeki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ise Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'nin 255'inci şehidi olduğunu söyledi