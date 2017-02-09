(Görüntülü Haber) Şehit üsteğmen Koçoğlu'nu, annesi asker selamıyla uğurladı (4)

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerin el yapımı patlayıcılı saldırısında şehit olan Üsteğmen 30 yaşındaki Tarık Koçoğlu, memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit annesi Maksude, oğlunun fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, ''Seni orada baban karşılayacak. Sen beni hiç üzmedin, Rabbim de seni üzmeyecek'' diye gözyaşı döktü. Acılı şehit annesi Maksude ve ağabeyi Mehmet Koçoğlu, Gaziantep'te düzenlenen uğurlama törenin ardından Türk bayrağına sarılı üsteğmenin cenazesiyle birlikte Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kayseri'ye geldi. Şehidin cenazesi daha sonra asker hastanesinden alınarak cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı Camisi'ne getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuggeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve il protokolü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı öncesi, anne Maksude Koçoğlu, oğlu şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu bir süre okşadı, daha sonra fotoğrafına sarılarak, ''Yakışıklı yavrum benim. Annesinin bir tanesi. Seni seve seve büyüttüm. Sen beni hiç ama hiç üzmedin. Çok iyi bir evlattın. Orada seni 16 yıl önce kaybettiğin baban Mustafa karşılayacak. Ben sana bak asker selamı vererek veda ediyorum'' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babaannesi Şahnaz Koçoğlu da, torunun tabutunu oksayıp, üzerine kaparak ağladı. Şehidin babası Mustafa Koçoğlu'nun 16 yıl önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği, anne Maksude'nin 3 çocuğunu büyüterek İstanbul'da oturduğu; yangın söndürme cihazları imal eden büyük oğlu Mehmet Koçoğlu'nun ise Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesindeki baba evinde oturduğu ve onun ısrarı sonucu cenazenin Kayseri'de toprağa verilmesini istediği ifade edildi. Bekar olan şehit üsteğmenin cenaze törenine elindeki dev Türk bayrağıyla, otobüse yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitiren askerlerin şehit düştüğü otobüs durağında saygı nöbeti tutan Fevzi Kurtoğlu da katıldı. Zöhre Çıklafırıncı adlı bir kişi de sırtına pelerin gibi bağladığı Türk bayrağıyla cenaze töreninin yapıldığı alanda bulundu. Kayserili Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun, 2015 yılında 4'üncü Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nda göreve başladığı, daha sonra 2016 yılında aynı tugayda Bölük Komutanı olduğu bildirildi. Şehit üsteğmenin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere çok sayıda çelenk gönderildi. Çelenk gönderenler arasında, şehidin silah arkadaşlarının üzerinde 'Fırat Kalkanı Hareketi-2014 devresi tegmenler' yazılı çelengi de dikkati çekti.