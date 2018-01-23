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(Görüntülü Haber)Şehit TEDAŞ çalışanı toprağa verildi

Haber-Kamera Cihangir UÇKIRIKHAN, (Hatay), ()-Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırındaki Kaletepe Mahallesi'ne kurulan çadır kente yapılan saldırıda şehit olan TEDAŞ çalışanı 30 yaşındaki Şahin Elitaş'ın cenazesi Kırıkhan Devlet...

Haber-Kamera Cihangir UÇKIRIKHAN, (Hatay), ()-Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırındaki Kaletepe Mahallesi'ne kurulan çadır kente yapılan saldırıda şehit olan TEDAŞ çalışanı 30 yaşındaki Şahin Elitaş'ın cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak alınan Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde baba evine getirilip helallik alındı. Ardından Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'ne getirilen şehit için burada cenaze namazı kılındı. Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Adem Yeşildal, Mehmet Öntürk MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından 2 çocuk babası Şahin Elitaş'ın cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin eşi Sevda, annesi Emine ve babası Bostan Elitaş tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

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