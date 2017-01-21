Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi helallik alınmak üzere Sancaktepe'deki baba ocağına getirildi. Burada yapılan dua ve helalliğin ardından cenaze Samandıra mezarlığında toprağa verildi.
(Görüntülü Haber) Şehit Selim Topal için helallik alındı
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı...
21 Ocak 2017 Cumartesi 17:52
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