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(Görüntülü Haber) Şehit Savcı Kiraz ölümünün 3. yılında anıldı (3)

Haber: Ümit TÜRK- Kamera: İdris Tiftikçi - Özden ATİK İstanbul / İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı. Anma törenine...

Haber: Ümit TÜRK- Kamera: İdris Tiftikçi - Özden ATİK İstanbul / İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı. Anma törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, şehit savcının babası Hakkı Kiraz ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı. Anma törenin ardından şehit savcının makam odasına karanfil bırakılarak dualar okundu.

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