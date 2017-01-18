(Görüntülü Haber) Şehit polisin annesi: Bu ateşi kimse söndüremez

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen 4 polis memurundan 25 yaşındaki Şenali Ocak için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin yakınlarının ağıdı yürek dağlarken, annesi Gönül Ocak, "Sur'un ateşi bana düştü oğlum. Bu ateşi kimse söndüremez. 1 yaşındaki oğlunu yürütemedi, elinden tutup gezdiremedi. Oğlu büyüyüp babasını sorduğunda anası ne cevap versin?" diyerek gözyaşı döktü. Baba Mehmet Ali Ocak, şehit oğlunun beresiyle törene katılırken, şehidin henüz 1 yaşındaki oğlu Enes Ocak, yakınlarının kucağında törene getirildi. Şehidin acılı eşi Yelda Ocak, "Olamaz, ben buna dayanamam" diye feryat etti. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, polis servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Hain saldırıda şehit olan polislerden evli ve 1 çocuk babası Şenali Ocak için İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ndeki, Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, askeri erkan, milletvekilleri, şehidin babası Mehmet Ali Ocak, annesi Gönül Ocak, eşi Yelda Ocak, henüz 1 yaşındaki oğlu Enes Ocak, kardeşleri Ömürcan Ocak, Sibel Ocak, Cüneyt Ocak, Emrah Ocak, yakınları ve çok sayıda İzmirli katıldı. Baba Mehmet Ali Ocak oğlunun beresini takarken, şehidin annesi Gönül Ocak Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp, "Sur'un ateş bana düştü oğlum. Bu ateşi kimse söndüremez. 'Ana sen üzülme yerim ve arkadaşlarım çok iyi yerim uzak gelemem ana' demiştin. Sur seni benden aldı. Uzaklara gittin oğlum. Bak oğlum 40 yaşında şehit anası oldum oğlum. 24 yaşında şehit oldun oğlum, yakıştı mı sana oğlum. O hainler oğlumu benden aldı. Sur'un ateşi ana yüreğine düştü. Ana yüreğine düşen ateş sönmez. Ali'm için neler çektim bilir misin? 1 yaşındaki oğlunu yürütemedi elinden tutup gezdiremedi. Oğlu büyüyüp babasını sorduğunda anası ne cevap versin" diye gözyaşı döktü. Acılı anne daha sonra çevik kuvvet polislerinden birinin boynuna sarılarak ağladı. Şehidin eşi Yelda Ocak, yakınlarının desteğiyle tabutun yanına getirildi ve burada sinir krizi geçirdi. Genç kadın, "Olamaz, ben buna dayanamam" diye feryat etti. Şehidin oğlu Enes Ocak, yakınlarının kucağında Türk bayrağına sarılı tabutun önüne getirildiğinde olanlardan habersiz gözyaşı döktü. 5 ya önce Diyarbakır'da göreve başlayan şehidin en son 1 ay önce İzmir'deki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Öğlende kılınan cenaze namazının ardından şehit Şenali Ocak, Işıkkent'teki Polis Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.