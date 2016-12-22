(Görüntülü Haber) Şehit polisin adı amfiye verildi

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () İSTANBUL Vezneciler'de geçen Haziran ayında polis aracına düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru 28 yaşındaki Yaşar Özlem'in adı mezun olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) bir amfiye verildi. Törende gözyaşlarına boğulan şehit polisin annesi Kezban Koç'u oğlunun arkadaşları teselli etti. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, İstanbul'da polis aracına 7 Haziran 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Yaşar Özlem'in üniversitelerinin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nden 2011 yılında mezun olduğunu hatırlatarak, "Üniversite senatomuz bulunduğumuz salonun adının Şehit Polis Yaşar Özlem Amfisi olarak değiştirme kararı aldı. Şehit öğrencimizi rahmetle anıyorum. Şehit polisimizin annesi aramızda. Onun v e diğer tüm şehit annelerinin ellerini saygı ve hürmetle öpüyorum" diye konuştu. Törende Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir tarafından plaket takdim edilen şehit polisin annesi Kezban Koç ise şehit oğlunun adını unutmayan üniversite yönetimine ve oğlunun arkadaşlarına kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür edip, "Şehidimin acısı hep yüreğimde. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi. Bu arada şehit polisin annesini, Muğla Ülkü Ocakları mensupları, Türkiye Kamu-Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve MHP Menteşe İlçe Başkanı Selim Bağcıoğlu tören boyunca yalnız bırakmadı.