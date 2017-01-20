(Görüntülü Haber) Şehit polis tören Furkan Demir için Diyarbakır'da tören (1)
20 Ocak 2017 Cuma 10:12
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