Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO/TRABZON, () - DİYARBAKIR' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düşen 4 polisten 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan’ın cenazesi, memleketi Trabzon’a getirildi. Şehit polis s Miraç Kadir Özcan'ın cenazesini eşi Semra Özcan ve 1.5 yaşındaki kızı Umay'ın da askeri uçakla Trabzon'a getirildi. Cenazeyi havaalanında babası emekli komiser Ali Özcan, kardeşi ve diğer yakınlarıyla Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile polisler ve askerler karşıladı. Askeri uçağın havalimanına gelişi sırasında şehit Miraç Kadir Özcan’ın annesi Gülşen Özcan, "Sensiz ne yapacağız oğul? Söyle bana ey oğul" diyerek gözyaşı döktü. Kardeşi Berat Özcan ise, "Ağabeyim bu hiç olmadı. Daha Trabzonspor'un şampiyonluğunu görecektik" diye feryat etti. Polis memuru Özcan’ın cenazesi, tören sonrasında ambulansa konularak toprağa verilmek üzere Maçka İlçesi'ne gönderildi. Şehit polis memuru Özcan, ikindide Gürgenağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.
(Görüntülü Haber) Şehit polis Miraç Kadir Özcan'ın cenazesi Trabzon'da
Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO/TRABZON, () - DİYARBAKIR' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düşen 4 polisten 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan’ın cenazesi, memleketi...
17 Ocak 2017 Salı 16:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.