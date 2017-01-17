(Görüntülü Haber) Şehit polis Miraç Kadir Özcan'ın cenazesi Trabzon'da (3)

ŞEHİT POLİS ÖZCAN TOPRAĞA VERİLDİ Diyarbakır'da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 4 polisten Miraç Kadir Özcan’ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka İlçesi Gürgenağaç Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit polis Miraç Kadir Özcan için Gürgenağaç Mahallesi’nde düzenlenen tören öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopterle bölgeye geldi. İniş yapılacak alana giden helikopterin tören alanı üzerinden geçişi sırasında pervanenin oluşturduğu rüzgar nedeniyle, aralarında Bakan Soylu'nun çelenginin de bulunduğu çok sayıda çelenk çevreye savruldu. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Ak Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okşin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, bazı ilçelerin belediye başkanları, askerler, polisler, şehidin emekli komiser olan babası Ali, annesi Gülşen, erkek kardeşi Berat ve eşi Semra Özcan ile yüzlerce kişi katıldı. Cenaze törenine baygınlık geçiren acılı anne Gülşen Özcan’a sağlık görevlileri müdahale etti, şehidin eşi Semra Özcan da eşinin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Eşinin Türk bayrağına sarılı naaşının toprağa verilmek üzere geçişi sırasında iyice fenalaşan Semra Özcan, "Üzerine toprak atmayın, üşür bir tanem" diyerek feryat etti. Şehit polis memuru Özcan’ın cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazın ardından Gürgenağaç Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.