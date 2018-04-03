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(Görüntülü Haber) Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun),() - TRABZON'un Maçka ilçesinde araç takibi sonucu polis otosunun dereye uçması sonrası kaybolan ve cansız bedenini 11 gün sonra ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan (25), memleketi Samsun'un Çarşamba...

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun),() - TRABZON'un Maçka ilçesinde araç takibi sonucu polis otosunun dereye uçması sonrası kaybolan ve cansız bedenini 11 gün sonra ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan (25), memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon'un Maçka ilçesi Çatak mevkiinde polis otosunun dereye uçması sonucu kaybolan ve 11 gün sonra cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan için bugün memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde tören düzenledi. Rıdvanpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, milletvekilleri, belediye başkanları, emniyet müdürleri, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile binlerce vatandaş katıldı. Anne Ayşe ve baba İsmail Ayan, törende taziyeleri kabul etti. Eşi Hacer Ayan ise güçlükle ayakta durabildi. Şehit polis öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Sefalı Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Bakan Soylu ve Demircan örenin ardından uçakla Ankara'ya döndü.

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