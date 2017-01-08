(Görüntülü Haber) Şehit polis memuru Fethi Sekin'in ölen annesine ağıdı, yürek dağladı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in, kanser nedeniyle 2 ay önce kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt, yürekleri dağladı. Basın İlan Kurumu'nun (BİK) internet sitesinde yayımlanan ses kaydında Fethi Sekin'in, kanserden kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt yer aldı. Sekin'in şehit olamadan bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e ses kaydını gönderdiği belirtildi. Şehit polis memuru şehit Fethi Sekin'in annesi için yaktığı ağıt ise şöyle: Sen bu şehrin en güzelisin, Sen yoksun diye çaresiz kaldık. Sen bu şehrin en güzelisin, Sen yoksun diye çaresiz kaldık. Kapının önünde günden güne ölüyorum Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun Bugün cuma, sen mezardasın Kalk anne, evimize gidelim Babam evde yalnız kaldı Anne anne, kurban anne Babam evde yalnız kaldı Anne anne, kurban anne Rehberimde numaran En üstte yazılı anne Rehberimde numaran En üstte yazılı anne Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum Sen cevap vermezsin diye Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum Senin sesini duyamam diye Dünya malı ne şirindir Anne anne kurban anne Dedim gelin yapmayın böyle Ben acını taşıyamadım Acın kalbimde taşa döndü Ben acını taşıyamadım Acın kalbimde taşa döndü Anne seni çok özledim Anne anne kurban anne Anne seni çok özledim Anne anne hayran anne."