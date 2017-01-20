(Görüntülü Haber) Şehit polis Furkan Demir için babaocağında helallik alındı
20 Ocak 2017 Cuma 13:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü Haber) Her İlaç Aynı Zamanda...
- 2Klinik Biyokimya Uzmanı Abdullah Olgun:...
- 3Prof. Dr. Esen: Gribi taklit eden virüsler...
- 4Facebook'taki paylaşımdan etkilenip,...
- 5(Görüntülü Haber) Kürtaj sırasında...
- 6(Görüntülü Haber) 2- Facebook'taki...
- 7(Görüntülü Haber) Facebook'taki...
- 8TEİS: Yerli ilaç üretimi ve kullanımı...
- 9Acil Tıp Uzmanı Cander: Sağlıkçının...
- 10Acil Tıp Uzmanı Cander: Sağlıkçının...
- 1Yarıyıl tatil reçetesi “doğru planlama”
- 2Liseli Ahmet, karne sevincini hastanede...
- 3Bina maketleri, deprem testinden geçti
- 4Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Atatürk...
- 5(Görüntülü Haber) Gaziantep'te,...
- 6Erzurum Valisi'nden çocuklara: Tatili...
- 7Sivas'ta öğrencilerin karne heyecanı
- 8(Görüntülü Haber) Adliyedeki hain saldırıyı...
- 9Adliyedeki hain saldırıyı önleyen kahraman...
- 10Şanlıurfa’da, 614 bin öğrenci karne...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Yarıyıl tatil reçetesi “doğru planlama”
- 2DHA YURT - Hakkari'de öğrencilerin...
- 3DHA YURT - Şırnak'ta yasak sonrası...
- 4DHA YURT - Beytüşşebap Kaymakamılığı'na...
- 5DHA YURT - Kameradaki silahlı kavgaya 3...
- 6Liseli Ahmet, karne sevincini hastanede...
- 7Kocaeli'de 268 FETÖ davası açıldı
- 8Uşak'ta FETÖ'den 25 kişi adliyede
- 9Vali Şahin " İmam hatip neslinde...
- 10Bina maketleri, deprem testinden geçti
- 11Suriyeli öğrencilerin karne sevinci
- 12Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı...
- 13Metin Albayrak:''Ekonomik şartlar...
- 14Sakarya'da PKK şüphelisi 2 kişi...
- 15DHA İSTANBUL- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA...
- 16DHA İSTANBUL - VALİ ŞAHİN : İMAM HATİP...
- 17Adana'da ilk ByLock cezası
- 18Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Atatürk...
- 19Ameliyatta keman çalıp şarkı söyleyen...
- 20Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:32
|08:16
|13:25
|15:57
|18:17
|19:48