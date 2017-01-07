(Görüntülü Haber) Şehit polis Fethi Sekin son yolculuğuna uğurlandı (3)
İZMİR Adliyesi önünde teröristlerin saldırısını önlemek isterken girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in dün akşam Elazığ'a gelen cenazesi bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki babaevi önüne getirildi. Şehit için...
07 Ocak 2017 Cumartesi 13:37
İZMİR Adliyesi önünde teröristlerin saldırısını önlemek isterken girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in dün akşam Elazığ'a gelen cenazesi bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki babaevi önüne getirildi. Şehit için evin önünde helallik alındı. Sabah saat 11.00'da Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan alınan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki babaevine getirilerek helallik alındı. Şehit polis Sekin'in cenazesinin getirilişi sırasında tabuta dokunan yakınları sinir krizleri geçirdi. Şehidin kız kardeşi gözyaşları arasında, "Annemin 3 yiğidi daha var" diyerek ağıt yakarken, burada okunan duaların ardından cenaze, karayolu ile toprağa verilmek üzere Baskil İlçesi'ne götürüldü. Burada öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra şehit polis Fethi Sekin'in cenazesi, Doğancık Köyü'nde iki ay önce ölen annesinin yanında açılan mezara defnedilecek. Bu arada şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'in olaydan bir gün önce böbrek ameliyatı olduğu ve tedavi için halen hastanede yattığı öğrenildi.
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