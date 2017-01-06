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(Görüntülü Haber) Şehit polis Fethi Sekin'in cenazesi, memleketi Elazığ'da

İZMİR'de Adliye Sarayı'na dün PKK'lı teröristlerin bombalı araçla saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, memleketi Elazığ'a getirildi. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, uçakla memleketi Elazığ'a...

İZMİR'de Adliye Sarayı'na dün PKK'lı teröristlerin bombalı araçla saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, memleketi Elazığ'a getirildi. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, uçakla memleketi Elazığ'a getirildi. Askeri uçak ile Elazığ'a getirilen şehidin cenazesi, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgenerel Yılmaz Uyar, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi tarafından karşıladı. Şehit polis memuru Sekin’in cenazesi daha sonra Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru Fethi Sekin'in, ayrıca 7 kardeşten biri olduğu öğrenildi. Şehit polis Fethi Sekin’in cenazesi yarın öğlen namazı ve ardından kılınacak cenaze namazından sonra Baskil İlçesi'ne bağlı Doğancık Köyü'nde toprağa verilecek.

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