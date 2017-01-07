(Görüntülü Haber) Şehit polis Fethi Sekin'in cenazesi helallik için babaocağında
07 Ocak 2017 Cumartesi 11:28
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