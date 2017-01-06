(Görüntülü Haber) Şehit Polis Fethi Sekin'in 2 hafta önce başka bir şehit evine taziyesinden görüntü
06 Ocak 2017 Cuma 10:37
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