(Görüntülü Haber) ŞEHİT POLİS 3 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

İzmir Bayraklı Adliye binası önünde bombalı araçla saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin 'in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü bildirildi. Şehit Sekin, o dönem İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli iken, geri manevra yapan bir otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp bel ve sırtından yaralanmış, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti