İzmir Bayraklı Adliye binası önünde bombalı araçla saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin 'in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü bildirildi. Şehit Sekin, o dönem İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli iken, geri manevra yapan bir otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp bel ve sırtından yaralanmış, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti
(Görüntülü Haber) ŞEHİT POLİS 3 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ
İzmir Bayraklı Adliye binası önünde bombalı araçla saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin 'in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü bildirildi. Şehit Sekin, o dönem İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik...
05 Ocak 2017 Perşembe 18:49
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.