(Görüntülü Haber) Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy için Kapadokya havaalanında tören düzenlendi
23 Mart 2018 Cuma 10:00
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