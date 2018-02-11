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(Görüntülü Haber) Şehit Pilot Üsteğmen'in cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un (32) cenazesi, Kırıkkale'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un (32) cenazesi, Kırıkkale'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit eşi Gizem Mut’un, “Ağlamayın. Lütfen sevindirmeyin onları. Bakın ben ağlamıyorum” şeklindeki sözleri, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un cenazesi, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba evine getirildi. Burada dualar okundu ve helallik alındı. Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancası Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un cenazesi, buradan cenaze namazının kılınacağı Nur Camisi'ne götürüldü.

Şehit Pilot Üsteğmen Mut’un buradaki cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehidin yakınları ve binlerce Kırıkkaleli katıldı.

Cenaze töreni sırasında Şehit Erdem Mut’un yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görülürken, babası Ali ve annesi Ayşe sinir krizi geçirdi. Acılı anne ve babaya sağlık ekipleri müdahale etti ve getirilen sandalyelere oturtularak teskin edilmeye çalışıldılar. 

Şehit Pilot Üsteğmen Mut’un polis ağabeyi Ertuğrul, kız kardeşi Şefika da ayakta durmakta güçlük çekerken kardeşlerinin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

ŞEHİT EŞİ: AĞLAMAYIN

Şehidin eşi Gizem Mut ise törende gözyaşı döken yakınlarına seslenerek, “Ağlamayın. Lütfen sevindirmeyin onları. Bakın ben ağlamıyorum” dedi. Şehit eşinin sözleri, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası bir süre askeri araçta taşınan şehit Üsteğmen Erdem Mut’un Türk bayrağına sarılı tabutu, ardından cenaze aracına alınarak Şehitlik Mezarlığı’na götürüldü. Şehit Mut’un cenazesinin arkasından yürüyen binlerce Kırıkkaleli, tekbir getirip, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Şehidin cenazesi ardından Şehitlik'te toprağa verildi.
 

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