(Görüntülü Haber)Şehit Ömer Halisdemir'in babası Sivas'ta

SİVAS'a gelen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kahramanlık örneği göstererek Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak karargaha girmesini önleyen ve ardından darbeci askerlerin şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin konuğu olarak Sivas'a geldi. Şehit babası Halisdemir, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Şehit Halisdemir'in babasına başsağlığı dileyen Vali Gül, şöyle dedi: "Sizin evladınız bir kahraman. Devleti, milleti, bayrağı için canını feda etti. Bu açıdan unutulmadı, unutulmayacak. Bunu siz de biliyorsunuz. Siz de o kahramanın babasısınız. Bu açıdan da sizleri Sivas'ta görmek bizi mutlu etti. 250 şehidimizin her biri kahraman, onların anneleri kahraman, babaları kahraman. Çünkü bu çocukların yetiştirilmesi ciddi anlamda bir maneviyatta veriliyor. Siz onları, o çocuklara vermeseniz bu çocuklar o kahramanlıkları yapmazdı. Dolayısı ile de anneleri, babaları, eşleri, çocukları, en az kendileri kadar kahraman." Hasan Hüseyin Halisdemir ise "Milletime teşekkür ediyorum. Ömer Halisdemir kahraman olduğu için Türk milleti de aynısını bize iade etti. Bir yıl 15 gün oldu. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız oluyor. Ben hayvancılık ile uğraştığım için bazen vatandaşlarımızla görüşebiliyorum. Onun için de bazen üzülüyorum. Ama herkese teşekkür ediyorum. Ömer Halisdemir'in ismini yaşatıyorlar. Bunlardan çok mutluyum. Türk milleti onu kahraman yaptı. Çok mutluyuz. Biz de Türk milletine, sizlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Vali Gül ziyaretin anısına Hasan Hüseyin Halisdemir'e çeşitli hediyeler verdi. Halisdemir'in kentte protokol ziyaretleri yapacağı ve Kangal İlçesine gideceği ifade edildi.