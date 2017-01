(Görüntülü Haber) Şehit Ömer Halisdemir'in babası, şehit Fethi Sekin'in ailesine taziyede bulundu

ELAZIĞ'a 10 Ocak Gazeteciler Günü için gelen, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında, kahramanca çarpışarak şehit olan polis Fethi Sekin'in taziyesine katılarak yakınlarına başsağlığı diledi. Elazığ Valiliği ve Basın Medya Cemiyeti'nin ortak düzenlediği 10 Ocak Gazeteciler Günü için yarın düzenlenecek etkinliğine katılmak üzere Elazığ'a gelen, 15 Temmuz darbe gecesinin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halis Demir, bugün akşam saatlerinde Elazığ'a geldi. "TÜRK MİLLETİ FIRSAT VERİRSE BİR ÖMER DAHA YETİŞTİREBİLİRİM" Hasan Hüseyin Halisdemir'i, Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ Basın Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Havalimanı'ndan Elazığ Valiliği'ne giden Halisdemir'i, Vali Murat Zorluoğlu karşıladı. Valilikte bir açıklama yapan Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bizim her şeyimiz ortadır. 15 Temmuz askeri darbe girişimini gazetelerden ve televizyonlardan takip etmişsinizdir. Biz konuşma yaptık. Biz medyadan çok yorulduk. Herkes bana,'Ömer Halisdemir'i nasıl yetiştirdin?' diye soruyor. Bir Ömer Halisdemir daha yetiştirebilirim. Eğer Türk Milleti bana fırsat verirse, annelerimiz üretkendir. Ben de bir Ömer Halisdemir daha yetiştirebilirim" dedi. VALİ ZORLUOĞLU: TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TASFİYE EDECEĞİZ Vali Murat Zorluoğlu da yaptığı konuşmada, tüm terör örgütlerinin tasfiye edileceğini belirterek, "Ömer Halisdemir memleketimizin yiğit evladıydı. 15 Temmuz'un simge ismiydi. Bu süreçte ailesi çok yoruldu. Kendisine Elazığ'ı gezdireceğiz. Biz sizi davet ettiğimizde henüz İzmir'deki hadise yaşanmamıştı. İzmir'deki başka bir kahraman çok daha vahim neticelenecek olayı daha başında önledi. Sosyal medyada da çok büyük yankı buldu. Kendisini Baskil'de defnettik. Bütün şehitlerimiz kıymetlidir. Ancak bazıları bir simge olarak öne çıkıyor. Hepsinin ruhu şad olsun" diye konuştu. 15 TEMMUZ GECESİNİ TEKRAR ANLATTI İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında kahramanca direniş göstererek, teröristlerin amacına ulaşmasını engelledikten sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde kurulan taziye evini de ziyaret eden Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin yakınlarına taziye veren Halisdemir, 15 Temmuz darbe gecesi oğlu Ömer Halisdemir ile telefonla görüştüğünü hatırlatarak, "15 Temmuz gecesi ben rahmetli ile 1 saat görüştüm. Bana söylediği şuydu; 'Baba benim içerimde çok ağır bir sıkıntı var, ben ne yapmam lazım? Senin tecrüben var.' Ben de dedim ki oğlum; bir su iç ya bir yasin oku, yada bir dua oku; yarabbim bana yardım et de, dedim. 'Baba ben senin her söylediğini yaparım da çok hırslanıyorum' dedi. Ben de korkma oğlum dedim. Korkma yaradan bizimle, korkma dedim. Saat 10-11 gibi bizim kasabadakilerle görüştüm, bize Almanya'dan telefon geldiğini ve Türkiye'de darbe olduğu haberini verdiler" diye konuştu.