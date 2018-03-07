(Görüntülü Haber) Şehit oğlunun botunu Afrin'deki askerlere gönderdi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi üyesi 50 şehit ailesi ve gazi, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Hatay'a doğru yola çıktı. Siirt'te iki yıl önce, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyla şehit olan Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek de oğlunun görev yaparken alıp hiç giymediği botunu Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe gönderdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki 60 şubesinden şehit aileleri ve gazilerden oluşan 50'şer kişilik gruplar halinde Hatay'a gidiyor. Bu kapsamda derneğin Kayseri şubesinden de 50 şehit ailesi ve gazi Hatay'a gitmek üzere yola çıktı. Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe, öğrencilerin yazdığı mektuplar da gönderildi. Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, "Bizler ay yıldızlı bayrağımızın şehitlerin canıyla, gazilerin kanıyla süslediğini biliyoruz. Bugün Allah'a çok şükür ki; şehit babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz ve gazilerimiz yarım bıraktığımız işi tamamlamaya gidiyorlar. Bizi en çok mutlu eden ay yıldızlı bayrağımız için canını veren evlatlarımızın anne ve babaları bugün buradalar. Kendileri 'Bizim evladımız yüreğimizde gömülü, ama diğer evlatlarımızı da kucaklamaya gidiyoruz' diyorlar. Evlatlarının kendilerine bırakmış olduğu vatan emanetini gidip oradaki yavruları ile kucaklaşıp 'Emanet emin ellerde' demeye gidiyorlar. Bunu bugün yaşıyorsak, Allah'a şükürler olsun. Bugün de Kayseri'den bir otobüsle gazi ve şehit aileleri olarak gidiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Türklüğün ne olduğunu dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullandı. ŞEHİT AİLESİ OĞLUNUN BOTUNU AFRİN'E GÖNDERDİ 28 Temmuz 2016'da Siirt'te PKK'lı teriristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Temizyürk'in babası Musa Temizyürek de oğlunun hayattayken aldığı botunu Afrin'e yollamak üzere Başkan Üçkan'ın yanına geldi. Üçkan'a iki çift bot teslim eden şehit babası Temizyürek, "Oğlum 15 Temmuz darbe girişimi sırasında izindeydi. Komutanları göreve çağırdığında iznini yarıda bırakıp görevinin başına döndü. Ardından da hain bir pusu ile şehit oldu. Oğlum o dönem yeni bot almıştı. Giymesi nasip olmadı. Ben bu botların kahraman askerlerimizden birinin ayağında olup düşmanları kovalamasını istiyorum. İkinci bot ise benim oğlum tıraş olmaya gittiğinde askerlere destek olmak için gideceklerini söyledikten sonra berber kardeşimiz 'Ben size bir emanet versem götürür müsünüz?' demiş. Oğlum seve seve götürebileceklerini söylemiş. Berber kardeşimiz bu botu Mehmetçiğimize hediye etmiş. Biz bu düşüncelere sahip olan Türk evlatlarına teşekkür ediyoruz. Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. İnşallah çıktığımız yolda başarıyla döneceğiz" diye konuştu. Hatay'a askere moral için giden Gazi Mustafa Yavuz da "Ben 1996 yılında Hakkari Şemdinli'de çıkan çatışmada gazi oldum. Devlet olarak bu hassas dönemimizde Mehmetçiğimize moral olması için yanlarında olmaya gidiyoruz. Askerlerimizin her zaman yanındayız ve bizim de her zaman göreve hazır olduğumuzu bildirmek için yola çıkıyoruz" dedi.