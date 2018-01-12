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(Görüntülü Haber) Şehit Necmettin öğretmenin babası, oğlunun okulunu ziyaret etti (2)

YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şehit öğretmenleri anma programı düzenlendi. Türk Eğitim- Sen tarafından Gençlik Merkezi'nde düzenlenen geceye Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Siverek Belediye Başkanı...

YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şehit öğretmenleri anma programı düzenlendi. Türk Eğitim- Sen tarafından Gençlik Merkezi'nde düzenlenen geceye Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yıldız, daire amirleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın’ın hayat hikayelerini anlatan sunumlar yapıldı. İlçede görev yapan müzik öğretmenleri şehit öğretmenler anısına seslendirdiği türkülerin ardından öğretmen arkadaşları tarafından yılın öğretmeni seçilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın plaketini babası Hamit Yılmaz aldı.

Plaketi alması için sahneye davet edilen Yılmaz sahnede asılı bulunan Türk Bayrağı'nı öptü. Salondakiler tarafından ayakta alkışlanan Yıldız, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm milletime şükranlarımı sunuyorum, iyiki bu milletin bir evladı bir ferdiyim, bana Necmettin Yılmaz gibi bir evlat bahşettiği için Rabbime şükür ediyorum” dedi.

Şehit babasına plaket veren Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız ise "Bu gece Hamit amcamızı burada ağırlıyoruz, onu yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Daha çok güvenlik kuvvetlerimizden şehit haberleri alıyoruz. Maalesef bu sene iki öğretmenimizi şehit verdik. Eğitimcinin şahadeti tabiki çok etkiliyor" diye konuştu.

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