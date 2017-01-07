(Görüntülü Haber) Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

ŞEHİTLER ANISINA MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yıldönümü etkinliklerinin ikinci günü havanın kararmasıyla birlikte meşaleli kayak gösterisine sahne oldu. Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından şehitler anısına hazırlanan gösteri renkli görüntüler oluşturdu. Ellerindeki meşalelerle Sarıkamış Kayak merkezinde kayak yaparak aşağı inen JAK timine, kayak takımlarını giyerek yukarı çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, protokol mensupları ve vatandaşlar karşıladığı Bakan Kılıç ve JAK timi ellerindeki meşalelerle hazırlanan ‘Ruhunuz Şad Olsun’ yazısını ateşledi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ateşli yazının önünde fotoğraf çektirdi.