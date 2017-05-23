(Görüntülü Haber) Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Saldırı olacağını biliyordu

MARDİN'in Derik İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı suikastta şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Akif Şentürk, "Korktuğumuz başımıza geldi. Oğlum kendisine saldırılacağını biliyordu fakat görevini terk etmedi" dedi. Gaziantep'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Anneler Ortakolu'nda Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına 'Kayıp Hazinelerin Keşfi' projesi yapıldı. Proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bugün düzenlenen törenle ödül verildi. Okulun toplantı salonunda düzenlenen törene; Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve şehit kaymakam Safitürk'ün babası Akif Safitürk katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran tilavetiyle devam etti. Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün hayatının anlatıldığı filimi izleyen baba Akif Safitürk gözyaşlarını tutamadı. Törende Konuşan baba Safitürk, şehit olan oğluna uyarılarda bulunulmasına rağmen ilçede görevi başından ayrılmadığını ifade etti. Baba Safitürk, şöyle konuştu: "Ağabeyi şehit olan oğlumu ziyarete gitmişti. Onun anlattığı kadarıyla kaymakamlıkta otururken orta yaşlarda bir kadın geliyor ve gözyaşları içinde Muhammet Fatih'e 'Kaymakamım sizi öldürmek için planlar yaptılar hainlikler yaptılar. Öldürüleceklerin başında siz varsınız' diyor. Oğlum ise tepki vermiyor. Ağabeyi, 'Muhammet bu kadın neler söyledi neden buradasın?' diye sorunca, şehit oğlum anlının göstererek, 'Bu yazıyı ben yazmadım' diyor. İlçeden ayrılmıyor görevini bırakmıyor. Bizim korktuğumuz başımıza geldi. Şehit olana kadar Muhammet Fatih'i bizim oğlumuz zannediyorduk oysa 80 milyonun oğluymuş. Herkes onu bağrına bastı." Protokol üyelerinin de konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu tarafından dua okundu. Daha sonra proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören sonrasında okulun toplantı salonuna Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ismi verilip tabela asıldı.