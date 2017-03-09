(Görüntülü Haber) Şehit kadın polisin adının verildiği parkı, kadınlar hizmete açtı

MARDİN'in Midyat İlçesi'nde, geçen yıl İlçe Emniyet Müdürlüğüne teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan kadın polis Şerife Özden Kalmış adının verildiği park, Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen bir törenle, ilçe yöneticilerinin eşleri tarafından hizmete açıldı. Midyat Emniyet Müdürlüğü'ne Haziran 2016 tarihinde teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan kadın polis Şerife Özden Kalmış'ın adı, Seyitler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki parka verildi. Parkın dün yapılan açılış törenine, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin’in eşi Merve Tekin, Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu’nun eşi Nurşen Nasıroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal ve eşi Müzeyyen Baysal, AK Parti Midyat Kadın Kolları Başkanı Neşe Ergen ve kadın davetliler katıldı. 3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU Tören, şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Midyat Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Fethi Geçer, şehitlere bu vatanın çok şey borçlu olduğunu belirterek, anlamlı bir çalışma ile şehit olan Şerife Özden Kalmış’ın adının yaşayacağını söyledi. Midyat Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 3 polis memurunun adının cadde ve parklara verildiğini hatırlatan Geçer, "Şehit Polis Memurları Ökkeş Özdemir ve Nefise Özsoy’un adını Seyitler Mahallesi’nde bulunan birer caddeye verdik. Şehit Polis Memuru Şerife Özden Kalmış’ın adını da şu an açılışını yaptığımız parka vermiş bulunmaktayız. Siz değerli misafirlerimiz bu önemli günde bizleri yalnız bırakmadığınız ve programa iştirak ettiğiniz için teşekkür ederim" dedi. Daha sonra konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neşe Ergen de, parkın yapımında emeği geçen Belediye Başkanı ve meclisi üyelerine teşekkür ederek, "Tam 95 yıl önce Kurtuluş Savaşı mücadelesinde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın adını taşıyan ve yine bu yüce şahsiyet gibi canını, evladının canıyla vatana hediye eden Şehit Şerife Özden Kalmış adına buradayız. Zihinleri şiddetle beslenen ve bedenleri nefretle kavrulanların yapmış olduğu bu saldırıyı, hayallerini çaldığımız Özgecanları, annesiz bıraktığımız Nefiseleri, Şerifeleri bu yürekler ve nicelerini asla unutmayacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin eşleri tarafından parkın açılış kurdelesi kesilen park, halkın hizmetine açıldı.