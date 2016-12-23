(Görüntülü Haber) Şehit Gökhan Topçu'nun babası Adnan Topçu'nun vasiyeti yerine getirildi

Erdinç YILDIRIM/İSTANBUL() İSTANBUL Vezneciler’de gerçekleşen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polis memuru Gökhan Topçu’nun adı ikamet ettiği Gaziosmampaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşatılacak. Şehit Polis Gökhan Topçu Meydanı ve Şehitler Anıtı’nın yapımına büyük öncülük eden şehidin babası Adnan Topçu eseri göremeden kısa bir süre önce vefat etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi, Vezneciler’deki bombalı terör saldırısında şehit olan oğlu Gaziosmanpaşalı Gökhan Topçu’nun ardından vefat eden babası Adnan Topçu’nun vasiyetini yerine getirdi. Açılış törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şehit yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. "BU MİLLETTİ ÇIKTIĞI YOLDA KİMSE ALIKOYAMAYACAK" İnanıyorum ki bu ve bunun gibi eserler bize kahraman bir milletin ferdi olduğunu hatırlatacaktır diyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Tarih boyunca milletimizin istiklali ve istikbali için bedel ödeyen kahramanlarımızı yeni yetişen nesillerimize örnek olması bakımından anlatmak hepimizin en önemli görevlerinden birisidir. İnanıyorum ki bu ve bunun gibi eserler bize kahraman bir milletin ferdi olduğunu hatırlatacak ve ülkemize karşı her türlü hain girişime karşı mücadele gücümüzü daima diri tutacaktır. Bu organizasyona katılacağımı şehit Gökhan Topçu'nun babası Adnan Topçu'ya söz vermiştim ve geldim. Maalesef üzüntüyle öğrendim ki Adnan Bey hakkın rahmetine kavuşmuş. Ben onun gönlünün büyüklüğünü sohbetimizde gördüm. Bu milletti çıktığı yolda kimse alıkoyamayacak, kimse bizi korkutamayacak ve kimse bizim menzile yürümemizi engelleyemeyecek" dedi. "GÖRDÜK Kİ VATAN SEVGİSİ EVLAT SEVGİSİNİ ÖNÜNE GEÇTİ" Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere biz tüm şehirlerimizi rahmetle yad ediyoruz diyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu millet geçmişte olduğu gibi bugünde şehitlerinin sadece canını kaybetti, onların ruhunu ilelebet yaşatacaktır ve asla da unutturmayacaktır.Veznecilerde hain bir pusu sonucu kaybettiğimiz Gökhan Topçu kardeşimizin anısının yaşaması vesilesiyle bu meydanda bir anıt yaptık. Şehidin babası Adnan Abimiz evlat sevgisiyle dertlenen biriydi ama gördük ki vatan sevgisi evlat sevgisini önüne geçti. Projenin yapılmasına kendisi öncülük etti. Ama bu eseri göremeden kısa bir süre önce vefat etti. Şehit Gökhan Topçu'nun kardeşi Gökhay Topçu, "Gaziosmanpaşa halkına teşekkür ediyorum kardeşimi unutmadılar kötü hava koşullarına rağmen yanımızda oldular. Unutmayacağız biz kimse de şehitlerimizi unutmasın" dedi.