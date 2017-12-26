ANKARA () Irak sınırının sıfır noktasında bulunan cephanelikte el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu için Ankara tören düzenlendi.
(Görüntülü Haber) Şehit Ferhat Muratoğlu son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA () Irak sınırının sıfır noktasında bulunan cephanelikte el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu için Ankara tören düzenlendi.
26 Aralık 2017 Salı 14:23
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