(Görüntülü Haber) Şehit eşinin fotoğrafını taşıdı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, hafriyat alanında nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki polis memuru Faruk Demir için düzenlenen uğurlama töreninde, kendisi de polis olan eşi Kübra Demir, şehit eşinin fotoğrafını taşıdı. Bismil'de yol kontrolü sırasında, örgütün dağ kadrosundan gelen 3 teröristin yakalandığı belirtildi. Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenlik önlemi alan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Faruk Demir için uğurlama töreni düzenlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali vekili Kürşat Güleryüz, 7'nci Kolordu komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu müdürleri, askeri erkanlar, polisler ve vatandaşlar katıldı. Törende güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını polisler teselli ederken, şehidin kızkardeşleri polis üniforması giyerek uğurlama törenine katıldı. 23 yaşındaki şehit polis memuru Faruk Demir'in cenazesinin ambulanstan alınmasıyla başlayan törende şehidin tabutunun başındaki fotoğrafını ise polis eşi Kübra Demir taşıdı. Şehit Faruk Demir'in Çevik kuvvet Şube müdürlüğünde görevli polis eşi Kübra Demir, eşinin katafalka bırakılan cenazesi önünde de durarak tören boyunca fotoğrafını elinde tuttu. 6 AY ÖNCE EVLENMİŞLER Şehit polis memuru Demir'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende şehit polis memurunun okunan özgeçmişinde 3.5 yıllık polis memuru olduğu, Kocaeli'den Diyarbakır'a 2016 Ağustos ayında tayin olduğu ve 6 ay önce evlendiği belirtildi. Duaların okunmasının ardından şehit yakınları tabut başına gelerek gözyaşı dökerken, şehidin fotoğrafını taşıyan eşi Kübra Demir de tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru Demir'in cenazesinin katafalktan alınarak ambulansa götürülmesi sırasında da eşi Kübra Demir arkasından yürüyerek ambulansa kadar uğurladı. Şehit polis memuru Faruk Demir'in cenazesi memleketi Nevşehir'e gönderildi. DAĞDAN GALAN 3 TERÖRİST YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI Hafriyat alanında bekleyen polise yönelik düzenleyenen ve 5 polisin şehit olduğu 1 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bismil ilçesinde yol kontrolleri sırasında bir araçta, örgütün dağ kadrosundan geldikleri belirlenen 3 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramalarda el bombaları, silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve detaylı inceleme yapılan N.C. Ö.O. ile İran uyruklu olduğu belirlenen 3 kişinin sorgusu devam ediyor. Gözaltına alınan N.C.'nin ilk belirlemelere göre, bölgede çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 7 ayrı bombalı eyleme katıldığı ve örgütün bombacısı olduğu bildirildi. Polisin saldırıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmaları devam ediyor.