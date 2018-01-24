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(Görüntülü Haber) Şehit Emniyet Müdürü Okkan ve 5 koruma polisi anıldı (2)

HERKES 'GAFFAR OKKAN' YAZILI FORMASI GİYDİ Diyarbakır'da 17 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda 5 koruma polisi ile birlikte şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı anma etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir...

HERKES 'GAFFAR OKKAN' YAZILI FORMASI GİYDİ Diyarbakır'da 17 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda 5 koruma polisi ile birlikte şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı anma etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Talaytepe Spor Kompleksi'nde dostluk maçı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile kurum müdürlerinin izlediği maçta eski futbolcular Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci ve Mehmet Gönülaçar ile tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ve şarkıcı Berdan Mardini de forma giydi. Dostluk maçında sahaya çıkanlar 'Gaffar Okkan' yazılı '21' numaralı formayla ter döktü. Taraftarlar ise ellerinde Gaffar Okkan fotoğrafıyla sık sık Okkan tezahüratları yaptı. Karşılaşma 5-5 berabere bitti. Maçta forma giyen Berdan Mardini, Gaffar Okkan'nın anısını yaşatmak amacıyla Diyarbakır'a geldiklerini belirterek, "Spor ve sanat en büyük silahtır. Ekonomi, barajlar tabii ki çok önemli ama bunun yanı sıra sanatın, kültürün ve sporun ne kadar güçlü bir silah olduğunu görüyoruz" dedi. Karşılaşma sonrası gazetecilere konuşan Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı da "Gaffar Okkan vesilesiyle buradayız. Şehitlerimizi unutmak mümkün değil. Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarına rahmet diliyoruz" diye konuştu.

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