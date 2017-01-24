(Görüntülü Haber) Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), () - DİYARBAKIR'da 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek İlçesi'ndeki mezarı başında dualar okunarak anıldı. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, ölümünün 16'ncı yılında Hendek'te mezarı başında anıldı. Hendek Belediye Mezarlığı'ndaki anma törenine Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin, kız kardeşleri Gülsüm Özgen ve Sabahat Aslan, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, polisler, askerler ve Hendekliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın özgeçmişi okundu. Törende konuşan Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, "Şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan beyefendinin şehadetinin 16'ncı yıl dönümünde kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Rahmetli müdürümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istiklali ve istikbali için canla başla, can siparane çalışarak etkin, verimli ve mümtaz hizmetlerde bulunmuştur. Şairin dediği gibi; sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Rahmetli müdürümüz vatanına sahip çıkmıştır. Şimdi bu nöbeti bizler devraldık, bizler 7'den 77'ye nöbetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz ve bizler de bizden sonraki nesillere bu nöbeti şanla şerefle aktaracağız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın jeopolitik durumunu da göz önünde tutarak her zamankinden daha fazla bir olmak, diri olmak için bilimsel, bütüncül, proje bağlamlı çalışmalıyız" dedi. Konuşmaların ardından Hendek Müftüsü Abdurrahman Şahin şehit emniyet müdürünün kabri başında dualar okurken, dualara eşlik edildi.