(Görüntülü Haber) Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

Aziz GÜVENER- Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), () - DİYARBAKIR'da, 24 Ocak 2001 tarihinde düzenlenen terör saldırısında 5 koruma polisi ile birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 17'nci yıl dönümünde, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarının başında gözyaşları ve dualarla anıldı. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehadetinin yıl dönümünde Hendek Aile Kabristanlığı'ndaki kabrinde anma töreni düzenlendi. Şehit emniyet müdürünün şehadetin 17'nci yıl dönümünde düzenlenen anma törenine Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kavakçı, Ak Parti Hendek İlçe Başkanı Ali Kemal Sofu, MHP Hendek İlçe Başkanı Turgut Babaoğlu, CHP Hendek İlçe Başkanı Reyhan Azak, şehit müdürün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit emniyet müdürünün eşi Zerrin ile kızı Sezin Okkan, ablası Sebahat Arslan ve Gülsüm Özgen ile yakınları anma töreni sırasında gözyaşları döküp, dualar ederek şehit Emniyet Müdürü'nün kabrine aile adına 5 karanfil bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda gazi Nuri Çamur günün anısına şiir okudu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, şehit müdürün asayişi sağlama konusunda uyguladığı yöntemin Diyarbakır'da terörle mücadele konusunda büyük mesafeler alınmasını sağladığını belirterek, "Gaffar Okkan müdürümüzle beraber çalışmadık ama kullandığı yöntemler Türkiye'ye örnek olan çalışmalardır. Bütün bu emniyet ve asayiş işlerini yürütürken halkı yanına almak, halktan destek, istihbarat almak çok önemlidir, halkla kaynaşmak son derece önemli. Halkla ağabey kardeş ilişkisine giren çok değerli bir müdürdü. Bu sayede Diyarbakır'da terörle mücadelede halkın desteğiyle çok büyük mesafeler almıştı. Halk devletinin yanındaydı. Bundan hoşlanmayan oradaki rahat ve huzuru asla istemeyen teröristler, hain bir pusuyla ve kalleşçe şehit ettiler. Onun artık ruhu cennette. Milletçe bu yetişmiş vatan evladının zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesini üzdü, çoluk çocuğunu üzdü bu, Allah onlara sabır versin diyorum. Başka analar ağlamasın, başka acılar yaşanmasın bu memlekette. Memleketimizin huzuru için canını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi Allah muhafaza etsin. Şu anda savaştayız, malum inşallah oradan acı haberler almayız ve güvenlik güçlerimiz bu terörist tayfasını kökünü kazır tüm dünyaya rağmen onu temenni ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Gaffar Okkan'ın mezarı başında Kuran okunurken, dualar edenler gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit müdürün eşi Zerrin ve kızı Sezin Okkan dua okunduğu sırada gözyaşları döktü. Duaların okunmasının ardından şehit emniyet müdürünün mezarına karanfiller bırakıldı.