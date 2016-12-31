(Görüntülü Haber) Şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar
31 Aralık 2016 Cumartesi 11:50
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü Haber)İlk rahim nakilli...
- 2(Görüntülü Haber) Karadeniz'de...
- 3İlk rahim nakilli Sert: 2017 bizim yılımız...
- 4(Görüntülü Haber) Yemen'den 160...
- 5Yemen'den 160 hasta, Kütahya'ya...
- 6(Görüntülü Haber) Dört yaşındaki...
- 7Bergama'da yangında yaralanan işitme...
- 8Dört yaşındaki Ayşe'ye meslek hastalığı...
- 9“İyi ki Tansiyonum Çıktı”nın yazarından...
- 10(Görüntülü Haber) 5 yaşındaki Sena'dan...
- 1Kadir Has'ta yüksek lisans başvuruları...
- 2Eskişehir ve Bilecik'te okullar yarın...
- 3Kar nedeniyle okulları tatil edilen iller
- 4Bilecik'te okullar tatil
- 5Danıştay, valiliklere imam hatip açma...
- 6Danıştay karar verdi: Valilikler imam...
- 7Eğitim Reformu Girişimi'nden açıklama
- 813’üncü Kadir Has Ödülleri için başvurular...
- 9Türkiye'de ilk olacak Medikal Aletler...
- 10PİSA sonuçlarını eleştiren ERG'ye...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü Haber) Bilim, Sanayi ve Teknoloji...
- 2Konya'da iki barda ruhsatsız silahlar...
- 3(Görüntülü Haber) Bodrum'daki kazalar...
- 4Denizlispor, Asil Kaan ve Cihan'la...
- 5DHA YURT BÜLTENİ-3
- 6Çelikhan'daki Çat Barajı dondu
- 7Karakol saldırısıyla ilgili 2 kişi gözaltına...
- 8Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü...
- 9(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı...
- 10(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı...
- 11TCMB, yılın ilk Para Politikası Kurulu...
- 12Öğrenciler için durağa soba kurdu
- 13Ortaca'da dershane müdürü FETÖ'den...
- 14Otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş...
- 15Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre...
- 16Bursa'da 3500 polisle asayiş uygulaması:...
- 17TGC: "2017 yılında gazetecilik yapabilir...
- 18(Görüntülü Haber) O tekmeciye, 18.5...
- 19Ortaca'da alkollü içki denetimi
- 20(Görüntülü Haber)İlk rahim nakilli...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:34
|08:21
|13:17
|15:38
|17:56
|19:30