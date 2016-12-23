DEV TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenaze töreni Orhanbey Camii’nde yapılırken avluya sığmayan binlerce kişi caminin karşısındaki Cumhuriyet Alanı’nda ellerinde bayraklarla beklediler. Cenaze namazının ardından bayraklı gruplar top arabasına konulan şehidin cenazesinin mezarlığa götürülmesi sırasında da korteje eşlik ettiler.
(Görüntülü Haber) Şehit Binbaşı Albayrak’ı 30 bin kişi gözyaşlarıyla uğurladı (2)
DEV TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenaze töreni Orhanbey Camii’nde yapılırken avluya sığmayan binlerce kişi caminin karşısındaki Cumhuriyet Alanı’nda ellerinde bayraklarla beklediler. Cenaze namazının...
23 Aralık 2016 Cuma 17:08
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