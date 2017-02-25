(Görüntülü Haber)Şehit babası oğlunun tabutunu taşıdı ek son yolculuğuna uğurlandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da yürütülen operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Selman Çelik'in cenazesi uçakla Kütahya'ya getirildi. Baba Süleyman Çelik, oğlunun fotoğrafını öptü, askerlerle birlikte tabutunu taşıdı. Bekar olan Uzman Onbaşı Selman Çelik'in cenazesi bugün öğle saatlerinde uçakla Gaziantep'ten Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na getirildi. Cenazeyi şehidin bir pazarlama şirketinde çalışan babası Süleyman Çelik, annesi Halime Çelik, yakınları, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı AK Partili Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Sait Yalınbay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Uğur, Emniyet Müdürü Hüseyin Çevik, sivil ve askeri yetkililer karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Süleyman Çelik oğlunun fotoğrafını taşıyan askerin yanına gitti. Baba Çelik oğlunun fotoğrafına sarılıp öptü, daha sonra askerlerle birlikte oğlunun tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Gözyaşlarına hakim olamayan evli 3 çocuk babası Süleyman Çelik'i askerler teselli etmeye çalıştı. BABAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ Şehit uzman onbaşı Selman Çelik'in cenazesi ilk olarak Meydan Mahallesi Şehit Ömer Sokak'taki babaevine götürüldü. Şehidin tabutu yakınlarının isteği üzerine apartmanı ikinci katındaki babaevine çıkarıldı. Cenaze burada bir süre kaldıktan sonra tekrar aşağıya indirildi. Evin önünde okunan duanın ardından cenaze Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Uzman Onbaşı Selman Çelik, için bugün ikindide Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehit uzman onbaşı, ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Kaynarca Köyü'nde toprağa verilecek.