Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () - ŞIRNAK Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın son yolculuğuna uğurlanıyor. 23 yaşında şehit olan Işık için Hadımköy Merkez Cami'nde ikindi namazının ardından tören düzenleniyor. Cenaze töreninde şehidin babasının Cengiz Işık gözyaşlarına boğulurken, annesi Hatice Işık ambulansla camiye getirildi.
(Görüntülü Haber) Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () - ŞIRNAK Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın son yolculuğuna uğurlanıyor. 23...
13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:10
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