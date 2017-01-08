(Görüntülü Haber) Şehit Astsubay Osman Açıkgöz törenle memleketine uğurlandı
08 Ocak 2017 Pazar 10:37
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