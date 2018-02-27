(Görüntülü Haber) Şehit astsubay doğum gününde unutulmadı

SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Afrin'de şehit olan 26 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemlı Çavuş Ömer Bilal Akpınar, doğum gününde unutulmadı. Şehidin annesi Ülker Akpınar'ın isteği üzerine şehidi için bir araya gelenler duygusal anlar yaşadı.



Dün akşam, Safranbolu Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın babası İsmail Akpınar, annesi Ülker Akpınar, eşi Hafize Nur Akpınar ve çok sayıda kişi katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve bir öğrencinin okuduğu şiir ile başlayan etkinlik minik öğrencilerinin hazırladığı mehter gösterisi ile devam etti. Öğrenciler, 'Kahraman Ömer Bilal'le yetişiyor' yazılı pankart açtı. Şehidin annesi ve eşine Türk bayrağı temalı tablolar hediye edildi.



Fatih Ürkmezer yaptığı konuşmada, "Şehidimizi doğum günün de hatırlamak, sevgili çocuklarımızın onun doğum günü hatırasına hazırladıkları programı izlemek üzere toplandık. Biz bu günü hem değerli ailesinin hepimizle olması anlamında, hem hatırasını en iyi şekilde yaşatan Safranboluluların şehidimizi anmasının onlarca adımından biri olmasını istiyoruz" dedi.



Ömer Bilal Akpınar'ın Safranbolu'yu çok sevdiğini ve vasiyetinde de Safranbolu'ya defnedilmeyi istediğini kaydeden Ürkmezer, "Ne mutlu ki Safranbolu ve Karabük halkı Ömer Bilal'i sahiplendi. Vatandaşlarımızın şehidimizi ve ailesini bu kadar sahiplenmesinden gerçekten gurur duyuyorum. Bizler kendisini ve ailesini ne kadar sahiplensek azdır. Ne yaparsak yapalım Ömer Bilal'in bu vatan, bu bayrak için gösterdiği kahramanlığa, cesarete erişemeyiz" diye konuştu.



Şehidin emaneti olan ailesinin rızasını kazanmaya, onlara en iyi şekilde hizmet etmeye, yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:



"Görev icabı pek çok il ve ilçede bulunduk. Eğer şehit ailesinin bir tanımı var ise Ömer Bilal'in annesi, babası, eşi ve kız kardeşi bizlere bu tanımı gösterdiler. O dirayet, vatan sevgisini gösterdiler. Şehidimizin vasiyetinde bahsettiği, haç ile hilalin, iman ile küfurun mücadelesini nereden aldığını aileyi tanıyan herkes görüyor. Ben böyle bir evlat yetiştirdikleri için kendilerine bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Ömer Bilal'imiz başta olma üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."



Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar ise "Ömer Bilal'in doğum gününde bizleri yalnız bırakmayan tüm Safranbolu halkına teşekkür ediyorum. Ömer için ne söylesem az. O zaten son sözü söyledi" dedi.



Doğum günü ay yıldızlı pastanın kesimi ile son buldu.



ŞEHİDİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ



Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyetinde annesine istediği evin alınması isteği ise isminin açıklanması istemeyen bir hayırsever tarafından gerçekleştirildi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu'da alınan evin tapu işlemlerinin gerçekleştiğini, ailenin istediği zaman taşınabileceğini söyledi.