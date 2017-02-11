(Görüntülü Haber) Şehit asker Ömer Akkuş son yolculuğuna uğurlanıyor-1
11 Şubat 2017 Cumartesi 14:11
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