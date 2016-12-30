(Görüntülü Haber) Şehit annesinin saçları tablo oldu

KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçlı terör saldırısında şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Çavuş Arif Tuğ'un annesi Songül Tuğ'un saçları tablo oldu. Tezkeresine 53 gün kala oğlunun şehit düştüğünü öğrenen annesi Songül Tuğ, acıdan kendi saçlarını kopardı. Annenin yanında olan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, kopan saçları topladı. Bu saçları çerçeveleten Recep Akgül, dernek binasına 'En acı tablo' olarak astı. Kayseri'de 17 Aralık günü sabahıTalas Bulvarında Komando Tugayı'ndan çarşı iznini kullanmak için iki otobüsle yola çıkan erler, hain terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. 14 şehit, 56 yaralıyla birlikte Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Çamlıalan köyünde oturan Tuğ ailesinin yuvasına da ateş düştü. İlk olarak çocukları Arif'in yaralandığı haberini alan 5 çocuk sahibi Songül- Haydar Tuğ çifti, Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığına geldi. Askerler tarafından kapıda karşılanan aile kolordu karargahında misafir edildi ve gelecek sevinçli bir haber beklendi. Ancak burada tezkeresine 53 gün kala evlatlarının şehit düştüğünü öğrenen aile gözyaşlarına boğuldu. Anne Songül Tuğ yaşadığı evlat acısıyla elleri ile saçlarını yoldu. Bu sırada aile ile birlikte kolorduda olan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, komutanlarla birlikte aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Başkan Recep Akgül, şehit annenin saçlarını toplayıp anı olarak saklamak için bir mendilin içerisine koydu. BABA EVİNDEKİ ODASINA SON KEZ TABUTU İÇİNDE GETİRİLDİ Kayseri'de düzenlenen törenin ardından 18 Aralık günü saat 15.15'te askeri uçakla babası Haydar Tuğ ile birlikte askeri havalimanına getirilen şehit Arif Tuğ'u Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekilleri Zehra Teşkesenlioğlu ve Kamil Aydın, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Vali Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ailesi ile birlikte çok sayıda vatandaş karşıladı. Uçaktan alınan cenaze, askeri helikopterle şehidin memleketi Şenkaya İlçesine bağlı Çamlıalan Köyü'ne götürüldü. 19 Aralık Pazartesi günü sabah şehidin cenazesi askerler tarafından baba evine götürüldü. Evdeki odasına konulan şehidin tabutunun başına gelen anne Songül Tuğ, "Vatan sağolsun" diyerek eşi Haydar Tuğ ve geride kalan dört çocuğu ile birlikte göz yaşı döktü. İLÇE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ Mütfü Vekili Celal Büyük'ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazına şehidin ailesi, yakınları Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, Milletvekili Zehra Teşkesenlioğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ile kent protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Töreninin ardından omuzlara alınan şehit Arif Tuğ'un cenazesi tekbir sesleri ile yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki köy mezarlığına götürülerek defnedildi. "DERNEĞİN EN GÜZEL KÖŞESİNDE SAKLAYACAĞIZ" Yaşanan bu olayların ardından cebinden çıkardığı şehit annesinin saçlarını bir panoda saklamaya karar veren Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül şöyle dedi: "Şehidimiz olduğunu öğrenince Kolordu Komutanlığına gittim. Aile bizden önce gelmişti. Ama evlatlarının yaralı olduğunu biliyordu. Orada aileye sağlık ekibinin hazır bulunduğu bir ortamda şehit haberi verildi. Anne kendini kaybetti ve saçlarını yolmaya başladı. Başkan olarak oğlu kadar değerli olarak gördüğüm annemizin saçlarını toplayıp bir mendile koydum ve cebimde muhafaza ettim. Şehidimizi son yolculuğuna uğurladıktan sonra bu saçları çerçeveletip derneğimizin en güzel köşesinde muhafaza etmeye karar verdim. Ne mutlu onlara ki evlatları şehitlik mertebesine ulaştı. Yaşanan bu tür hain saldırılar bizleri deriden yaralıyor. Ama unutmasınlar ki bu ülke için canının vermeye hazır olan milyonca vatan evladı var. Kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız." YARALI ASKER DUYGULANDI Dernek Başkanı, anne Songül Tuğ'un çerçevelettiği saçlarını basına gösterirken o sırada içeri giren ve aynı saldırıda yaralanan Piyade Er Yusuf Ergün o anı yeniden yaşadı. Hain saldırıda kolundan yaralanan Ergün, "Otobüsün içerisindeydik. Ben arkada oturuyordum. O sırada büyük bir patlama oldu. Ortalık cehenneme döndü. Yaralanmışım, hastaneye götürdüler. Taburcu olunca ve bende memleketim Erzurum'a geldim. Eve ziyaretime gelen gazilerimize iadeyi ziyarette bulunmak için gelmiştim. Arkadaşımın annesinin saçlarını görünce çok duygulandım. O saldırıda şehit de düşebilirdim. Herkes bilsin ki bu vatanı kimseye bırakmayacağız" diye konuştu.