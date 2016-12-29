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(Görüntülü Haber) Şehit annesinin saçları tablo oldu

Turgay İPEK / ERZURUM, () Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Arif Tuğ'un annesi Songül Tuğ'un saçları tablo oldu. Tezkeresine 53 gün...

Turgay İPEK / ERZURUM, () Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Arif Tuğ'un annesi Songül Tuğ'un saçları tablo oldu. Tezkeresine 53 gün kala oğlunun Kayseri'de 17 Aralık günü şehit düştüğünü öğrenen annesi Songül Tuğ, acıdan kendi saçlarını kopardı. Songül Tuğ'un yanında olan olan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, kopan saçları topladı. Bu saçları çerçeveleten Recep Akgül, dernek binasına 'En acı tablo' olarak astı.

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