(Görüntülü Haber) Şehit annesi: Oğlum bana Anneler Günü hediyesiydi

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'daki operasyonlar sırasında geçen 21 Aralık'ta şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın Antalya'daki kabri başında hüzün ve gözyaşı vardı. Oğlu Ali Yılmaz ile Anneler Günü'nde ilk kez ayrı düştüğünü söyleyen Aynur Akgün, "Ali'yi dünyaya getirdiğimde Anneler Günü'ydü.Oğlum bana Anneler Günü hediyesiydi" dedi.



Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Kayseri'deki birliğinden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gittiği El Bab'da, DEAŞ'ın saldırılarında yaralanan arkadaşını kurtarmak isterken 21 Aralık'ta şehit oldu. Ali Yılmaz, annesinin ikamet ettiği Antalya'da, Uncalı'daki garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Kepez'deki Kütükçü İlkokulu'na, şehidin doğum günü olan 12 Mayıs'ta Ali Yılmaz'ın adı verildi. Annesi Aynur Akgün, Anneler Günü'nde oğlunun doğum gününü kutlamak için şehitlikteydi.



Oğlunun 10 aylık Uzman Onbaşı olduğunu anlatan Aynur Akgün, “İlk evliliğimden olan oğlum Ali'yi 12 Mayıs'ta dünyaya getirdiğimde Anneler Günü'ydü. Her yıl Anneler Günü'nde oğlumun doğum gününü de kutluyorduk. Kendisi bana Anneler Günü hediyesiydi. Pırlanta gibi bir insandı. Bu yıl kendisiyle bir araya gelemedik. Ali lk görev yerinde savaşarak şehit oldu. Şehit olmadan önce abdestini almış, 'Bayramlıklarımı giydim' diyerek çıkmış. Yaralanan komutanını kurtarmak isterken sırtından vurulup şehit oldu. Arkadaşı da oğlumun kucağında şehit olmuş. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu.



Oğlunun adının artık okulda yaşatılacağını belirten Aynur Akgün, "Onun adını taşıyan okulda geleceğimiz olan çocuklar yetişecek. Allah Alimi daha çok seviyormuş, onu rabbim yanına aldı. Şu anda çok güzel bir yerde. Şu dünyanın pisliğinden kurtuldu. İnsanların nankörlüğünden kurtuldu" dedi.