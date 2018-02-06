(Görüntülü Haber) Şehit ailesini duygulandıran kütüphane açılışı

Ali LEYLAK ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da 3 yıl önce otogarda üst araması yapmak istediği emekli uzman çavuşun 17 yaşındaki oğlu tarafından 2 arkadaşıyla şehit olan polislerden Hasan Hüseyin Çalışkan adına kütüphane açıldı. Törene katılan şehit polisin ailesi duygulanıp, gözyaşı döktü. Şanlıurfa'da 10 Temmuz 2016 tarihinde otogarda üst araması yapmak istedikleri emekli uzman çavuşun 17 yaşındaki oğlu H.D.E. tarafından 2 arkadaşıyla birlikte şehit edilen Şanlıurfalı polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan adına Karaköprü İlkokulunda kütüphane yaptırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Şehit Polis Memuru Hasan Hüseyin Çalışkan Zenginleştirilmiş Kütüphanesinin açılışına; Vali Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, şehit Çalışkan?ın ailesi ve öğrenciler katıldı. Kütüphane açılışında Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı hatırlatan Vali Erin, bu mücadelenin basit bir terör grubuyla olmadığını, emperyalist güçlerin kurtuluş savaşından beri uğradıkları hizmet ve yenilginin öcünü almak, kutsal vatan topraklarında operasyonlar gerçekleştirmek niyetinde olduklarını söyledi. Vali Erin, yurt içinde zenginlik sayılan farklılıkları kullanarak milletin birbirine düşürülmeye çalışıldığını kaydederek, bunun daha önce gizli yapıldığını ancak artık aşikâr yapmaya başladıklarını ifade etti. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise kütüphanenin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak Karaköprü'de açtığımız bu kütüphaneye de 10 Temmuz 2016 tarihinde, bu milletin ırzını, namusunu, canını korumak için görev yaparken, namussuzca bir saldırı sonrası şahadet şerbetini içen Hasan Hüseyin kardeşimizin adını verdik. Hayırlı olmasını diliyorumö diye konuştu. Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesini Vali Erin ile birlikte kesen şehit polis Hasan Hüseyin Çalışkan'ın annesi Necla, babası Fatih ve eşi Aslı Çalışkan, kütüphane bilgisayarlarındaki ekranlarda şehit polisin fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşandı. Şehit polisin annesi ve eşi gözyaşlarını tutamazken, Vali Erin şehidin annesinin gözyaşlarını eliyle silip kendisi de gözyaşlarını da tutamadı. Şehit polisin ailesiyle birlikte okuldaki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Vali Erin ve beraberindekiler, kütüphaneyi de çocuklarla birlikte gezdi.