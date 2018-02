(Görüntülü Haber) Şehit adını taşıyan okulda, Mehter marşı ile derse girip çıkıyorlar

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/LADİK (Samsun), () - SAMSUN'da bulunan Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi'nde derse giriş ve çıkış zili olarak 'Mehter marşı' ile 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı çalması hem öğrencileri hem de öğretmenleri memnun etti. Öğrenciler, Hücum ve Fetih marşı ile derse girmenin kendilerini motive ettiğini söyledi. Samsun'un Ladik içesinde bulunan Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi'nde 2 yıldır teneffüse çıkış ve derse giriş zili olarak iki Mehter marşı ile Ölürüm Türkiyem şarkısı çalıyor. Teneffüs ve derslere mehter takımının Hücum ve Fetih marşı ile giren öğrenciler, bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirterek Mehter Marşı'nın kendilerinin motive ettiğini söyledi. Okul Müdürü Behzat Dikmen, öğrencilerde milli tarih şuuru oluşturmak istediklerini belirterek "Birçok okulda çeşitli müzikler çalınıyor. Biz farklı olalım. Bu müzik ile öğrencilerimize milli bilinç oluşturalım istedik. Hayatın her döneminde özellikle Türkiye'nin ateş çemberi ile çevrildiği bir dönemde çocuklarımızın vatan sevgisi ile dolu olmalarını istedik. Çocuklarımızdan da çok olumlu geri dönüş alıyoruz. Okulumun adı teröre karşı mücadele sırasında vatanı için can veren bir şehidimizin ismini taşıyor. Adını layıkıyla burada yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. 11'inci sınıf öğrencisi Fatma Noay (16), "Kesinlikle her seferinde çok yoğun duygular içinde hissediyoruz. Geçmişten günümüze gelen Türklüğü içinde barındıran türkülerin şarkıların karşımıza çıkması gurur verici bir şey. Biz öğrenciler olarak mutluyuz öğretmenlerimize de bu tercihlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. 11'inci sınıf öğrencisi Ezgi Boyer (17), "Mehter marşı ile teneffüse çıkıyoruz okulumuzda. Bir Türk olarak bize gurur veriyor. Tarihimizden bir parça bu marşlar. Bizim için iyi bir şey. Derse daha heyecanlı bir şekilde giriyoruz bu marşlar bizi motive ediyor. 9'uncu sınıf öğrencileri tabi ilk zil sesini duyduklarında şaşırıyor. Uygulama ilk başladığında biz de şaşırmıştık ama çok hoşumuza gitti biz mutluyuz" diye konuştu. 11'inci sınıf öğrencisi Enes Batur (17), "Ben uygulamadan memnunum. Yabancı şarkılar çalacağına vatanımın, atalarımın ses melodilerini duymak beni sevindiriyor. Derslere girerken daha iyi hissediyoruz kendimizi. Bazen heyecanlanıyoruz teneffüslerde mehteran gibi yürüyoruz" diye konuştu. Şırnak'ın Şemdinli ilçesine 15 kilometre uzaklıkta Bağlar Köyü Zorgeçit mezrası kırsalında 12 Eylül 2012'de çıkan çatışmada şehit olan Komando Uzman Çavuş Ersan Sancı’nın adı bir yıl sonra memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan bu liseye verildi.