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(Görüntülü Haber) Şehirlerarası yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan şehirlerarası otobüs şoförü Zeki Yeğen (26), yolcu otobüsünü gelin aracı yaparak Şirin Yeğen (20) ile dünya evine girdi. Sarıgöl'ün Bereketli Mahallesi'nden yaşayan şehirlerarası otobüs...

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan şehirlerarası otobüs şoförü Zeki Yeğen (26), yolcu otobüsünü gelin aracı yaparak Şirin Yeğen (20) ile dünya evine girdi.

Sarıgöl'ün Bereketli Mahallesi'nden yaşayan şehirlerarası otobüs şoförü Zeki Yeğen, gelin arabasını yolcu otobüsünden yana kullandı. Güneydamları Mahallesi'ne gelin almaya kendisine ait yolcu otobüsüyle giden Zeki Yeğen, otobüsünü ise özenle süsledi. Mahalleye gelen, düğün eğlencesinde gelin Şirin Yeğen ile oyunlar oynayan Zeki Yeğen'e, daha sonra yakınları takılarını taktı. Sonrasında gelini yolcu otobüsüne bindiren Zeki Yeğen, oluşturulan konvoyla tura çıktı. Sarıgöl içinde de tur atan gelin konvoyunu görenler, alkışladı. Bereketli Mahallesi'ne gelen, otobüsü yerleşime özgü Seymenler oyun grubu karşıladı. Gelin ve damat dualar eşliğinde evine geçti. Gelin Şirin Yeğen, "Ben de şoförlüğü öğrenip, eşime yardımcı olacağım. İyi günde, kötü günde yanında olacağım. Düğünümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarıma da teşekkür ederim" dedi. Şoför damat Zeki Yeğen ise, "Çok mutluyum. Benim yardımcı şoförüm oldu. Muavinim oldu" diyerek gülümsedi. Şoför Zeki Yeğen'in babası Macit Yeğen, "Bu dünyada en büyük servet doğruluk, dürüstlük. Allah sizler doğruluktan, dürüstlükten ayırmasın. Her şey evlatlarım için" dedi.

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