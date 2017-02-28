İhsan YALÇIN/İSTANBUL,() Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferlerinin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler iskelelerdeki dijital levhalarla da duyuruldu.Seferler sabah saatlerinde de iptal edilmiş ancak daha sonra normale dönmüştü.
(Görüntülü Haber)Şehir Hatları seferine sis engeli
İhsan YALÇIN/İSTANBUL,() Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferlerinin...
28 Şubat 2017 Salı 15:20
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